В Свердловской области локомотив протаранил Skoda на железнодорожном переезде

19.04.2021 11:47
На нерегулируемом железнодорожном переезде Решеты — Седельниково утром 19 апреля локомотив протаранил легковушку Skoda с тремя пассажирами, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Судя по фото с места аварии, поезд протащил Skoda по рельсам около 100 метров. По информации транспортной прокуратуры, все, кто находился в машине, пострадали; насколько серьёзны их травмы, не уточняется.
«Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда», — сообщили в ведомстве.