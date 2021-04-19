В Свердловской области локомотив протаранил Skoda на железнодорожном переезде

На нерегулируемом железнодорожном переезде Решеты — Седельниково утром 19 апреля локомотив протаранил легковушку Skoda с тремя пассажирами, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Судя по фото с места аварии, поезд протащил Skoda по рельсам около 100 метров. По информации транспортной прокуратуры, все, кто находился в машине, пострадали; насколько серьёзны их травмы, не уточняется.