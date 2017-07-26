В СПЧ заявили о соответствии муниципального фильтра мировой практике

Муниципальный фильтр на губернаторских выборах соответствует общепринятой мировой практике и нормально работает, если у кандидата есть поддержка на муниципальном уровне, преодолеть его несложно, передаёт ТАСС мнение члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседателя мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игоря Борисова.

«Установление любых квалифицирующих требований к кандидатам, выдвигаемым на те или иные выборные должности, – это общепризнанная мировая практика», – заявил Борисов на пресс-конференции в ТАСС.

Член СПЧ привёл в пример Францию, где кандидаты на выборах президента должны собирать подписи муниципальных депутатов, а также напомнил, что в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов и введён муниципальный фильтр, его законность подтвердил Конституционный суд.

Напомним, муниципальный фильтр обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах. Размер муниципального фильтра определяют региональные власти, он может быть не менее 5% и не более 10% от количества муниципальных депутатов в субъекте.

«Если есть поддержка кандидатов, они проходят эти нормы без каких-либо проблем. Цифры и факты говорят о том, что данная позиция российских законодателей вполне приемлема, она работает, работает нормально», – подчеркнул Борисов.

При этом он признал, что в части муниципального фильтра «есть что обсуждать».

«Мы видим, что в рамках работы этого инструментария освоились за пять лет технологи. Здесь нужно, на мой взгляд, выставлять преграды технологам, чтобы они позволяли работать данной норме в интересах избирателей, партий, а не применяли серые технологии в обход духа закона и нашей Конституции», – сказал член СПЧ.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: kremlin.ru