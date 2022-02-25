В полиции Свердловской области призывают граждан не выходить на несанкционированные митинги

В Сети со вчерашнего дня стали появляться ролики, где россиян призывают выходить на митинги против войны с Украиной. Как сообщили в пресс-центре МВД России, информация об этом также поступает в территориальные органы полиции. Полицейские призывают граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в подобных акциях.

«Любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.

В полиции отметили, что полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.