В Перми школу закрыли на карантин из-за туберкулёза

У одного из учеников школы № 34 в Перми диагностировали туберкулёз, учебное учреждение уже закрыто на карантин, сообщает ИА «Местное время». О заболевании школьника сообщили в противотуберкулёзный диспансер и региональный Роспотребнадзор.

«Руководство учебного заведения предприняло полный комплекс мер: специалисты службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительное обследование», — сообщили в пресс-службе департамента образования по Перми.

По словам родителей одного из учеников, всех школьников обязали дополнительно пройти флюорографию, сдать анализы и сделать прививку Манту. После окончания карантина школа будет работать в прежнем режиме.

В ноябре 2018 года в гимназии № 9 в Екатеринбурге выявили ученика с туберкулёзом. Чтобы обработать все помещения, учебное учреждение закрывали на один день, учителей и одноклассников заболевшего отправляли на медосмотр.