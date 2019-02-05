В Нижней Туре чиновники намерены почти вдвое урезать зарплату сотрудникам детсадов и школ

Администрация Нижней Туры планирует снизить зарплату сотрудникам детских садов, школ, спортивных клубов, дворца культуры и самим чиновникам на 10-40%, со ссылкой на разработанную администрацией города во главе с мэром «Стратегию социально-экономического развития до 2030 года» пишет «Качканарский четверг».

«По нашим расчётам для того, чтобы соответствовать "нормативному" финансированию, необходимо снизить существующие расходы на финансирование вышеуказанных субъектов в среднем на 10-40%. Необходимо отметить, что данное снижение расходов требует тщательного и взвешенного подхода, в особенности в сфере детских дошкольных учреждений, а также непосредственно в администрации как исполнительной власти на местах», - говорится в документе.

Ранее мэр Нижней Туры попал в скандал с попыткой реализовать идею повышения тарифа на «содержание жилья» с 1 января на 80-100%, несмотря на то, что предельный индекс роста тарифов на 2019 год не должен превышать 4,1%. Жители планировали организовать митинг по этому поводу, но решение о повышении так и не было принято, его перенесли на середину года.