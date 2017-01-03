В Нижнем Тагиле за новогодние каникулы произошло более 100 ДТП

За первые восемь дней 2017 года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавшими в ДТП официально числятся два человека.

Так, 4 января около 14 часов 30-летний водитель Subaru Forester у дома № 70 по улице Газетной не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, который находился в парковочном кармане, после чего врезался в Ford S-MAX. В результате ДТП 29-летний мужчина-пешеход с перелом правой голени госпитализирован в ЦГБ № 4.

Второй пострадавший – водитель автомобиля ВАЗ-211440 мужчина 1971 г.р. Пятого января на Восточном шоссе он выехал на встречку и там столкнулся с легковушкой и двумя «Газелями». После столкновения виновник аварии был госпитализирован в ЦГБ № 1.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила