В Нижнем Тагиле суд оставил в СИЗО стрелка, пуля которого убила мальчика

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оставил Александра Борисова, обвиняемого в убийстве Егора Коркунова, под стражей до конца июня, сообщает пресс-служба областного суда.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил Борисову срок содержания под стражей до 4 июня включительно», — сообщили в суде.

Напомним, 7-летний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову летом 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство и взяли Борисова под стражу.

Сам Борисов считает, что не его пуля попала в Егора: в тот день он давал стрелять из своего оружия и другим людям.