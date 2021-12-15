В Нижнем Тагиле с 1 января повысится плата за детские сады

В Свердловской области с 2022 года повысится плата за детские сады. В Нижнем Тагиле родителям придётся платить 2409 рублей 40 копеек , это почти на 93 рубля дороже по сравнению с нынешней платой. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Плату за садики в 2021 году уже поднимали. В июле стоимость образовательной услуги повысилась до 2316 рублей. Ранее цены индексировали в августе 2020 года на 3% — это повышение на коэффициент инфляции.

В ноябре 2018 года правительство Свердловской области опубликовало постановление о повышении платы за детсады с января 2019 года. В документе была указана максимальная планка, выше которой муниципалитетам нельзя поднимать плату. Для Нижнего Тагила такая планка была установлена на уровне 2169 рублей.