В Нижнем Тагиле ребёнок выпал из окна 9 этажа

Трагедия произошла утром 10 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Примерно в 10 утра из окна на 9 этаже многоквартирного дома по улице Бобкова,12 выпал 4-летний ребёнок. По словам очевидцев, малыш скончался в машине реанимации.
Источники АН «Между строк» сообщили, что в момент трагедии ребёнок находился дома вместе с отцом, который пришёл с ночной смены. Мама малыша была на работе. От усталости отец ребёнка уснул, и не смог уследить за сыном. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
«Первым его заметил мужчина, у которого по иронии судьбы сегодня день рождения. Он встретил знакомую и они сели на лавочку. Через пару минут сначала сетка выпала на машину, после ребёнок. Мужчина сразу побежал и начал орать чтоб скорую вызвали. Я как раз с магазина выходила, когда услышала шлепок и крики. Начала вызывать скорую помощь, когда подошла и увидела ребёнка в трусиках... был шок... Мужчина не трогая ребёнка пытался привести в чувства, дышал вместе с ним. Снял куртку, укрыл его... ребёнок умер уже в машине реанимации. Как сказали полицейские, семья приличная, оба работают на заводе, он в "мартеновском" цехе, она не знаю», — написала в группе «Инцидент Нижний Тагил» Анастасия Симакова.