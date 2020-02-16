В Нижнем Тагиле разыскивают двух 9-летних мальчиков

В Нижнем Тагиле разыскивают 9-летних Кирилла Москаленко и Матвея Нагорнова. Оба ребёнка проживают на Тагилстрое. Как пишет TagilCity.ru, Кирилл ушёл из дома днём 15 февраля. А в МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали о розыске Матвея — мальчик ушёл из дома днём ранее, 14 февраля. До сих пор местонахождение обоих школьников неизвестно.

Оба ребёнка уже уходили из дома, но всегда возвращались ночевать. Родители детей написали заявления в полицию. Также мама Кирилла рассказала АН «Между строк», что мальчики были знакомы и могли сбежать вместе. В последний раз Матвей Нагорнов уходил из дома в конце января, его нашли в одном из торговых центров города. Также известно, что школьник состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

В день пропажи Кирилл Москаленко был одет в синюю шапку, серо-чёрную болоньевую куртку, тёмно-синие джинсы и тёмные кроссовки с белой подошвой. Рост Матвея Нагорнова 160см, в день пропажи был одет в серую куртку, спортивные штаны и бейсболку. Всех, кто видел мальчиков, просят сообщить в полицию — 02 и 112.