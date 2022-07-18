В Нижнем Тагиле простились с актёром и режиссёр Олегом Бирючевым

В Нижнем Тагиле в возрасте 54 лет скончался актёр театра, кино и ТВ, режиссёр и сценарист Олег Бирючев. Об этом сообщает «Российская газета». Трагедия произошла 14 июля.

Олег Бирючев родился 19 сентября 1967 года в Нижнем Тагиле. Как рассказал АН «Между строк» режиссёр Сергей Торов, друг и коллега погибшего, после окончания школы Бирючев учился в театральном институте в Екатеринбурге, а затем переехал в Алматы к своей жене, где долгое время жил и работал. Среди наиболее известных театральных работ актёра – «Мой Чехов» (12+), «Твори добро и ты всегда будешь понят» (12+), «Когда смеются все!» (6+), «Рандеву смерти» (16+). Среди экранных работ Бирючева – «Я объявляю вам войну» (6+) Ярополка Лапшина, «Перекрёсток» (12+), «Фара» (12+), «Бунт палачей» (12+), «Саранча» (16+) и ряд других проектов.

Около 15 лет назад, уже будучи народным артистом Казахстана, Бирючев после развода вернулся на малую родину и успел сыграть несколько ролей в Нижнетагильском драматическом театре имени Мамина-Сибиряка.

Мужчина умер дома после тяжёлой болезни, с которой он боролся последние 2 года. Коллеги отзываются о нём как о добродушном человеке и большом профессионале.