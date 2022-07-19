В Нижнем Тагиле прокуратура заставила «Водоканал» отремонтировать колодцы на Вагонке

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» привести колодцы водоотведения у дома № 17 по улице Окунева в надлежащее состояние. Как рассказали АН «Между строк» в ведомстве, с просьбой о защите жилищных прав обратились жители дома и директор управляющей компании ООО «Комстрой».

«В течение непродолжительного времени в системе колодцев водоотведения случались аварии, из-за чего подвал указанного дома регулярно топило. В ходе проверки были установлены нарушения в работе системы водоотведения, в связи с чем прокуратура обратилась к ООО “Водоканал-НТ” с иском в Ленинский районный суд города. Прокуратура потребовала устранить нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием колодцев и выполнить их ремонт, а также обследовать трубопровод, ведущий к дому», — рассказали АН «Между строк» в Дзержинской районной прокуратуре Нижнего Тагила.

На суде 18 июля представители ООО «Водоканал-НТ» предоставили документы, подтверждающие, что ремонт колодцев был выполнен и требование прокуратуры удовлетворено. Работу по осмотру трубопровода ООО «Водоканал-НТ» обязуется выполнить в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Судопроизводство прекращено.

Напомним, в апреле 2021 года прокуратура Свердловской области уже наказывала мэрию Нижнего Тагила и «Водоканал-НТ» за затопленные подвалы домов. Тогда по итогам большой проверки были выявлены многочисленные факты бездействия властей и «Водоканала». Прокуратура Ленинского района внесла представления об устранении нарушений закона директору компании, а также руководителям четырёх управляющих компаний. Кроме того, ведомство направило материалы в следственные органы, чтобы они дали уголовно-правовую оценку событиям, а СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.