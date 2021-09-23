В Нижнем Тагиле прокуратура обвинила местного бизнесмена в уходе от налогов

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора компании «СпецАвтоСтрой», обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года в результате умышленных действий генерального директора ООО «СпецАвтоСтрой» были сокрыты денежные средства организации в размере свыше 4,5 млн рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

«Обвиняемый, умышленно не погашая задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов, перечислял денежные средства на расчётные счета иных организаций в целях осуществления предпринимательской деятельности. В ходе расследования уголовного дела генеральный директор организации признал свою вину и погасил задолженность по недоимке перед бюджетом в полном объёме», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.