В Нижнем Тагиле прокуратура через суд закрыла ещё один незаконный магазин автохимии скандально известного предпринимателя

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила через суд добилась закрытия «пожароопасного» магазина моторных масел Liqui Moly, который принадлежит предпринимателю Владимиру Киселёву. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в ходе проверки установлено, что на первом этаже дома № 27 по улице Октябрьской Революции расположена торговая точка, где на разлив продают автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

«Согласно действующему законодательству, в подвальном, цокольном, на первом и втором этажах жилых зданий допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Не допускается размещение магазинов по продаже автозапчастей, шин и автомобильных масел (пункт 4.10 СН ИП 31-01-2003)», — пояснили в прокуратуре.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокуратуры и обязал собственника прекратить реализацию огнеопасных жидкостей.

«Несмотря на наличие вступившего в законную силу решения суда, собственник передавал нежилое помещение в аренду иным лицам, информацию о которых отказывался сообщать, в том числе и для осуществления деятельности автомагазина. С учётом сложившейся ситуации, для исключения угрозы жизни и здоровью как жителей многоквартирного дома, так и неопределённого круга лиц, прокурор Ленинского района вновь обратился с иском в суд к собственнику нежилого помещения о возложении на последнего обязанности не передавать во владение и пользование иным лицам спорное нежилое помещение в целях эксплуатации последними данного помещения для реализации и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», — рассказали в ведомстве.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, жильцы двухэтажного дома № 29 по улице Октябрьской Революции больше года добивались закрытия магазина автохимии Liqui Moly. Собственники жилья опасались, что горюче-смазочные материалы могут в любое время вспыхнуть и спалить дом с деревянными перекрытиями дотла. АН «Между строк» публиковало несколько материалов на эту тему, и после одного из них бизнесмен Владимир Киселёв устроил скандал в редакции, обвинив журналистов в предвзятости и давлении на бизнес.

В июле 2018 года сотрудниками пожнадзора в торговой точке была проведена внеплановая проверка, которая выявила грубые нарушения требований пожарной безопасности. В адрес хозяина магазина прокуратурой было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации помещения до устранения замечаний. Тогда Дзержинский райсуд подтвердил законность данного требования.

В январе 2019 года стало известно, что незаконный магазин переехал в соседнее здание.