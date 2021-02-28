В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали человека из горящей квартиры

В Нижнем Тагиле спасатели вывели из горящей квартиры человека. Пожар произошёл около 14 часов в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе. Как рассказал АН «Между строк» начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин, на площади 1 кв. м. горели домашние вещи. В этот момент в жилище находился один человек, которого вывели из помещения с помощью маски «Самоспасатель» по лестничным маршам. Сам пожар потушили в течение двух минут. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.