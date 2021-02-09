В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон в посёлке Кирпичный (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон, который находился в квартире одного из домов на улице Полярной в посёлке Кирпичный. В ходе операции был задержан 26-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков хозяин квартиры.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», при проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции зафиксировали факт сбыта наркотического вещества. Мужчина продал запрещённое вещество лицу, исполнявшему роль покупателя, после чего был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОНа.

«При осмотре квартиры на кухне полицейские обнаружили шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы. В холодильнике оперативники обнаружили металлический ковш с 4,5 г мефедрона. В кухонных шкафах обнаружены стеклянные пузырьки со специальной жидкостью для изготовления наркотических веществ», — пояснили в ведомстве.

Помимо хозяина, в квартире на момент задержания находился ещё один 31-летний ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотиков мужчина. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у него запрещённое вещество массой 0,26 г.

В ходе проверки установлено, что с сентября прошлого года в помещении на улице Полярной хозяин квартиры организовал наркопритон. Был установлен круг лиц, посещающих этот адрес. Во время поквартирного обхода участковый опросил соседей, которые рассказали, что замечали приходивших к данному гражданину людей, но никакого значения этому не придавали.

В связи с этим в отношении ранее судимого владельца жилья возбуждено несколько уголовных дел: за организацию либо содержание наркопритонов, за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере и за незаконное производство наркотических средств.

Оба мужчины задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.