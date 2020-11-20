В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина насмерть сбили пешехода, выходящего из трамвая

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. Трагедия произошла 19 ноября в 22:50 на остановке «Театр кукол» у дома № 23 по проспекту Ленина.

«По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Первомайской, допустил наезд на пешехода, выходившего из трамвая», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате ДТП 34-летний пострадавший с места происшествия был доставлен в Центральную городскую больницу города Нижнего Тагила, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.

Сам водитель пояснил дорожным полицейским, что, подъезжая к остановочному комплексу, он увидел трамвай, который остановился, но, решив, что из него никто не выходит, продолжил движение. Внезапно для водителя из трамвая вышел мужчина, которого он сразу не заметил, в результате чего произошёл наезд.

Установлено, что к административной ответственности за нарушение ПДД водитель в течение 2020 года не привлекался.