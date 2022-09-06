В Нижнем Тагиле кроссовер на скорости протаранил трамвай (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле около гипермаркета «Лента» 1 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Santa Fe и трамвая. Момент аварии попал на запись видеорегистратора водителя-очевидца.

Выезжая с Луганского проспекта, водитель «корейца» заехал на перекрёсток с круговым движением и на пересечении дороги с трамвайными путями на скорости въехал в бок движущегося вагона.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП не было зарегистрировано. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов комментировать аварию отказался.