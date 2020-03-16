В Нижнем Тагиле из-за ДТП с грузовой «Газелью» образовалась пробка

В Нижнем Тагиле из-за гололёда 22-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и врезался в бордюр. ДТП произошло сегодня, 16 марта, в 8:20 у подножия Лисьей горы на улице Береговой-Ударной. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, водитель травм не получил. Из-за аварии в сторону ГГМ образовалась серьёзная пробка. В настоящий момент движение восстановлено.

Напомним, на этой рабочей неделе жителей Нижнего Тагила ожидают снегопады и колебания температур с плюсовых на минусовые, гололедица на дорогах и тротуарах, а также западный ветер с порывами до 17 м/с.