В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС жёстко задержали пьяного мотоциклиста (ВИДЕО)

Накануне, 4 мая, жители Красного Камня стали свидетелями погони и жёсткого задержания пьяного мотоциклиста. На видеозаписи видно, как несколько экипажей ДПС заезжают во двор дома № 112 по улице Пархоменко, загоняя нарушителя в ловушку. Мужчина бросает мотоцикл и пытается убежать, но его ловят и кладут на асфальт. Как позже выяснится, погоня за мотоциклом продолжалась около двух километров. При этом злоумышленник не имел прав на управление транспортным средством.

«Около 20 часов на улице Береговой-Краснокаменской у дома № 50 при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Стоп-контроль” (сплошная остановка всех транспортных средств) патрульным экипажем ГИБДД был замечен мотоцикл “Ирбис”, которым управлял водитель без мотошлема, что является нарушением ПДД. Инспектор дорожно-патрульной службы подал водителю сигнал об остановке, но мужчина не подчинился законному требованию сотрудника полиции и увеличил скорость. Инспекторы приняли решение проследовать за мотоциклом. Во дворе дома № 112 по улице Пархоменко водитель мотоцикла был задержан, им оказался мужчина 1990 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения, установлено опьянение (0,352 мг/л). При проверке по учётно-регистрационным базам данных ГИБДД сотрудники полиции установили, что водитель не имеет права управления транспортным средством», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов: за пьяное вождение без прав, невыполнение законного требования сотрудника полиции, управление мотоциклом без шлема, за движение по тротуарам и на запрещающий сигнал светофора.