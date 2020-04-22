В Нижнем Тагиле благотворительный фонд будет бесплатно доставлять продукты и помогать по дому семьям с детьми-инвалидами

Благотворительный фонд «Живи, малыш» изменит работу проекта «Социальное такси» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге на время карантина. Волонтёры будут не только перевозить взрослых и детей-инвалидов, но и помогать им в быту: покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости, выносить мусор и оказывать другие услуги, связанные с транспортировкой.

Как рассказал директор благотворительного фонда Егор Бычков, федеральный волонтёрский штаб помогает в основном людям старше 65 лет, поэтому несколько семей с детьми-инвалидами не смогли получить там поддержку. Теперь «Живи, малыш» собирает деньги и продукты, чтобы развезти их нуждающимся.

«От нескольких родителей узнали, что они не могут получить помощь от федерального волонтёрского штаба. Там преимущественно помогают людям старше 65 лет. Но семьям с детьми-инвалидами и инвалидам до 65 лет тоже сейчас тяжко, — говорит Егор Бычков. — Им всем рекомендована изоляция, а значит, тоже нужна помощь с покупкой продуктов. Из-за ограничительных мер им в принципе стало сложнее просить кого-то сходить за продуктами или посидеть с ребёнком. Во многих семьях работает только папа, которого могли отправить в отпуск без содержания и без средств к существованию».

Первые продуктовые наборы уже готовы, их предоставил Фонд Святой Екатерины. Сейчас «Живи, малыш» ищет волонтёров-экспедиторов, которые готовы помочь водителям в доставке продуктов. Если у вас есть желание, возможность и свободное время, можно обратиться по телефонам: 8(908)906-78-68 — Екатеринбург, 8(3435)34-20-34 — Нижний Тагил.

Кроме того, Егор Бычков рассказал в своём Instagram о том, что благотворительный фонд «Живи, малыш» сейчас также переживает нелёгкие времена. Во время карантина, когда многие остались без работы, на каждом углу закрываются магазины и рестораны, люди в последнюю очередь думают о благотворительности и помощи друг другу.

«Если использовать бизнес-подход, то фонд надо закрывать. Отнимает время, силы, деньги. Пассив в чистом виде. Отвлекает от основной работы, от моих коммерческих проектов. Сейчас нужно сосредоточиться на главном, сохранить активы (команду, проекты). Меня разъедает изнутри мысль, что без фонда я бы больше зарабатывал, больше уделял бы времени своим увлечениям, больше путешествовал. Тяжело разрываться, честное слово. Ни для кого не секрет, что сборы благотворительных фондов просели. У нас процентов на 30. В целом по больнице температура у всех примерно одинаковая или даже хуже. Бизнес бьётся в агонии — какие дети? Люди в отпусках без содержания — какой фонд?» — пишет Егор.

Директор благотворительного фонда призывает всех, кто сейчас «на плаву», оформить ежемесячный автоплатёж. Даже 10 рублей смогут помочь больным малышам.