В Нижнем Тагиле благотворительный фонд будет бесплатно доставлять продукты и помогать по дому семьям с детьми-инвалидами

Благотворительный фонд «Живи, малыш» изменит работу проекта «Социальное такси» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге на время карантина. Волонтёры будут не только перевозить взрослых и детей-инвалидов, но и помогать им в быту: покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости, выносить мусор и оказывать другие услуги, связанные с транспортировкой.
Как рассказал директор благотворительного фонда Егор Бычков, федеральный волонтёрский штаб помогает в основном людям старше 65 лет, поэтому несколько семей с детьми-инвалидами не смогли получить там поддержку. Теперь «Живи, малыш» собирает деньги и продукты, чтобы развезти их нуждающимся.
«От нескольких родителей узнали, что они не могут получить помощь от федерального волонтёрского штаба. Там преимущественно помогают людям старше 65 лет. Но семьям с детьми-инвалидами и инвалидам до 65 лет тоже сейчас тяжко, — говорит Егор Бычков. — Им всем рекомендована изоляция, а значит, тоже нужна помощь с покупкой продуктов. Из-за ограничительных мер им в принципе стало сложнее просить кого-то сходить за продуктами или посидеть с ребёнком. Во многих семьях работает только папа, которого могли отправить в отпуск без содержания и без средств к существованию».
Первые продуктовые наборы уже готовы, их предоставил Фонд Святой Екатерины. Сейчас «Живи, малыш» ищет волонтёров-экспедиторов, которые готовы помочь водителям в доставке продуктов. Если у вас есть желание, возможность и свободное время, можно обратиться по телефонам: 8(908)906-78-68 — Екатеринбург, 8(3435)34-20-34 — Нижний Тагил.
Кроме того, Егор Бычков рассказал в своём Instagram о том, что благотворительный фонд «Живи, малыш» сейчас также переживает нелёгкие времена. Во время карантина, когда многие остались без работы, на каждом углу закрываются магазины и рестораны, люди в последнюю очередь думают о благотворительности и помощи друг другу.
«Если использовать бизнес-подход, то фонд надо закрывать. Отнимает время, силы, деньги. Пассив в чистом виде. Отвлекает от основной работы, от моих коммерческих проектов. Сейчас нужно сосредоточиться на главном, сохранить активы (команду, проекты). Меня разъедает изнутри мысль, что без фонда я бы больше зарабатывал, больше уделял бы времени своим увлечениям, больше путешествовал. Тяжело разрываться, честное слово. Ни для кого не секрет, что сборы благотворительных фондов просели. У нас процентов на 30. В целом по больнице температура у всех примерно одинаковая или даже хуже. Бизнес бьётся в агонии — какие дети? Люди в отпусках без содержания — какой фонд?» — пишет Егор.
Директор благотворительного фонда призывает всех, кто сейчас «на плаву», оформить ежемесячный автоплатёж. Даже 10 рублей смогут помочь больным малышам.
«Если вы ещё на плаву — оформите ежемесячный автоплатёж для фонда, — продолжает Бычков. — Тысячу рублей. Не можешь тысячу — 100. Нет и 100 — переводи 10 рублей в месяц. Десять-то рублей у тебя есть, чтобы помочь больным малышам? Это же не мои дети. Наши. И нет, мне не надо больше всех. Но я готов и дальше координировать эту работу. Просто хочу вам сказать: без вас у меня ничего не получится».
Прочитайте до конца, пожалуйста. Сейчас всем нелегко, ясное дело. Кто-то занят спасением бизнеса и своих команд. Кто-то пытается срочно перекредитоваться и договориться о кредитных/арендных каникулах. Кто-то уже в поиске новой работы. Кто-то смотрит в одну точку в углу и не понимает, как ему заплатить ближайший платеж по кредиту или аренде жилья. У всех до фига проблем. И у меня тоже голова разрывается, поверьте. Не думаю, что кому-то станет легче, если я скажу, что ко всем этим важным и/или срочным вопросам, которые всем нам нужно ежедневно решать, у меня есть еще один и ооооочень большой. Но я скажу. Ребята, я не хочу прекращать работу нашего фонда "Живи, малыш" @fondzhivimalysh , не хочу оставить без помощи этих больных детей, которых я, в абсолютном большинстве случаев, даже не увижу лично никогда. Если использовать бизнес-подход, то фонд надо закрывать. Отнимает время, силы, деньги. Пассив в чистом виде. Отвлекает от основной работы, от моих коммерческих проектов. Сейчас нужно сосредоточиться на главном, сохранить активы (команду, проекты). Меня разъедает изнутри мысль, что без фонда я бы больше зарабатывал, больше уделял бы время своим увлечениям, больше путешествовал. Тяжело разрываться, честное слово. Ни для кого не секрет, что сборы благотворительных фондов просели. У нас процентов на 30. В целом по больнице температура у всех примерно одинаковая или даже хуже. Бизнес бьется в агонии - какие дети? Люди в отпусках без содержания - какой фонд? Я понимаю, что о благотворительности сейчас все в последнюю очередь начнут думать. Но в том и смысл работы фондов - со всех по чуть-чуть и всё работает. Мысли о том, сколько нужно прикладывать усилий и привлекать денег каждый месяц, чтобы работало наше соцтакси, чтобы оплачивались реабилитации детей, чтобы паллиативные дети обеспечивались всем необходимым , вгоняют меня в тоску и уныние. Но вдруг видишь, как незнакомые люди пишут в Инстаграм фонда: "Ребята, сколько добавить на этого ребенка?" и переводят. Или звонят знакомые знакомых и говорят: "Мы на работе хотим собрать денег на благотворительность и помочь ребенку, можно?" и собирают. И думаешь: "Блин, прорвёмся". ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ --