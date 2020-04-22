Общество

В Нижнем Тагиле благотворительный фонд будет бесплатно доставлять продукты и помогать по дому семьям с детьми-инвалидами

22.04.2020 15:11
В Нижнем Тагиле благотворительный фонд будет бесплатно доставлять продукты и помогать по дому семьям с детьми-инвалидами

Благотворительный фонд «Живи, малыш» изменит работу проекта «Социальное такси» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге на время карантина. Волонтёры будут не только перевозить взрослых и детей-инвалидов, но и помогать им в быту: покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости, выносить мусор и оказывать другие услуги, связанные с транспортировкой.

Как рассказал директор благотворительного фонда Егор Бычков, федеральный волонтёрский штаб помогает в основном людям старше 65 лет, поэтому несколько семей с детьми-инвалидами не смогли получить там поддержку. Теперь «Живи, малыш» собирает деньги и продукты, чтобы развезти их нуждающимся.

«От нескольких родителей узнали, что они не могут получить помощь от федерального волонтёрского штаба. Там преимущественно помогают людям старше 65 лет. Но семьям с детьми-инвалидами и инвалидам до 65 лет тоже сейчас тяжко, говорит Егор Бычков. Им всем рекомендована изоляция, а значит, тоже нужна помощь с покупкой продуктов. Из-за ограничительных мер им в принципе стало сложнее просить кого-то сходить за продуктами или посидеть с ребёнком. Во многих семьях работает только папа, которого могли отправить в отпуск без содержания и без средств к существованию».

 

Первые продуктовые наборы уже готовы, их предоставил Фонд Святой Екатерины. Сейчас «Живи, малыш» ищет волонтёров-экспедиторов, которые готовы помочь водителям в доставке продуктов. Если у вас есть желание, возможность и свободное время, можно обратиться по телефонам: 8(908)906-78-68 — Екатеринбург, 8(3435)34-20-34 — Нижний Тагил.

Кроме того, Егор Бычков рассказал в своём Instagram о том, что благотворительный фонд «Живи, малыш» сейчас также переживает нелёгкие времена. Во время карантина, когда многие остались без работы, на каждом углу закрываются магазины и рестораны, люди в последнюю очередь думают о благотворительности и помощи друг другу.

«Если использовать бизнес-подход, то фонд надо закрывать. Отнимает время, силы, деньги. Пассив в чистом виде. Отвлекает от основной работы, от моих коммерческих проектов. Сейчас нужно сосредоточиться на главном, сохранить активы (команду, проекты). Меня разъедает изнутри мысль, что без фонда я бы больше зарабатывал, больше уделял бы времени своим увлечениям, больше путешествовал. Тяжело разрываться, честное слово. Ни для кого не секрет, что сборы благотворительных фондов просели. У нас процентов на 30. В целом по больнице температура у всех примерно одинаковая или даже хуже. Бизнес бьётся в агонии какие дети? Люди в отпусках без содержания какой фонд?»  пишет Егор.

Директор благотворительного фонда призывает всех, кто сейчас «на плаву», оформить ежемесячный автоплатёж. Даже 10 рублей смогут помочь больным малышам.

«Если вы ещё на плаву оформите ежемесячный автоплатёж для фонда, продолжает Бычков. — Тысячу рублей. Не можешь тысячу 100. Нет и 100 переводи 10 рублей в месяц. Десять-то рублей у тебя есть, чтобы помочь больным малышам? Это же не мои дети. Наши. И нет, мне не надо больше всех. Но я готов и дальше координировать эту работу. Просто хочу вам сказать: без вас у меня ничего не получится».

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте до конца, пожалуйста. Сейчас всем нелегко, ясное дело. Кто-то занят спасением бизнеса и своих команд. Кто-то пытается срочно перекредитоваться и договориться о кредитных/арендных каникулах. Кто-то уже в поиске новой работы. Кто-то смотрит в одну точку в углу и не понимает, как ему заплатить ближайший платеж по кредиту или аренде жилья. У всех до фига проблем. И у меня тоже голова разрывается, поверьте. Не думаю, что кому-то станет легче, если я скажу, что ко всем этим важным и/или срочным вопросам, которые всем нам нужно ежедневно решать, у меня есть еще один и ооооочень большой. Но я скажу. Ребята, я не хочу прекращать работу нашего фонда "Живи, малыш" @fondzhivimalysh , не хочу оставить без помощи этих больных детей, которых я, в абсолютном большинстве случаев, даже не увижу лично никогда. Если использовать бизнес-подход, то фонд надо закрывать. Отнимает время, силы, деньги. Пассив в чистом виде. Отвлекает от основной работы, от моих коммерческих проектов. Сейчас нужно сосредоточиться на главном, сохранить активы (команду, проекты). Меня разъедает изнутри мысль, что без фонда я бы больше зарабатывал, больше уделял бы время своим увлечениям, больше путешествовал. Тяжело разрываться, честное слово. Ни для кого не секрет, что сборы благотворительных фондов просели. У нас процентов на 30. В целом по больнице температура у всех примерно одинаковая или даже хуже. Бизнес бьется в агонии - какие дети? Люди в отпусках без содержания - какой фонд? Я понимаю, что о благотворительности сейчас все в последнюю очередь начнут думать. Но в том и смысл работы фондов - со всех по чуть-чуть и всё работает. Мысли о том, сколько нужно прикладывать усилий и привлекать денег каждый месяц, чтобы работало наше соцтакси, чтобы оплачивались реабилитации детей, чтобы паллиативные дети обеспечивались всем необходимым , вгоняют меня в тоску и уныние. Но вдруг видишь, как незнакомые люди пишут в Инстаграм фонда: "Ребята, сколько добавить на этого ребенка?" и переводят. Или звонят знакомые знакомых и говорят: "Мы на работе хотим собрать денег на благотворительность и помочь ребенку, можно?" и собирают. И думаешь: "Блин, прорвёмся". ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ --

Публикация от Егор Бычков (@bychkovegor)

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