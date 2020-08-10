В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил повторить трюк с бензином из TikTok и поджёг себя

В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик был госпитализирован в детскую городскую больницу с ожогами ног 2-й и 3-й степени. Происшествие произошло вечером 7 августа в частном доме на улице Братьев Худояровых. Дознавателями МЧС установлено, что незадолго до происшествия родители не отпустили сына гулять. Пытаясь развлечь сам себя, ребёнок пошёл во двор дома. Там ему на глаза попались ёмкость с бензином и зажигалка, которую по неосторожности отец оставил на видном месте.

«Мальчишке пришла в голову мысль повторить то, что он видел одном из видеороликов в Тик-Токе, — поджечь льющийся из канистры бензин. В качестве площадки для эксперимента выбрал грядку в огороде. Но если автор видео заканчивал свой ролик тушением огня с помощью огнетушителя, то 9-летний мальчик о безопасности даже и не подумал. И когда горящая жидкость потекла ребёнку под ноги, на нём загорелись тапочки и штаны», — рассказали АН «Между строк» в МЧС.

Мальчик успел сбросить резиновые сланцы, которые уже начали плавиться, и побежал к находившейся неподалёку ванне с водой. Ребёнку удалось потушить горящую одежду, после чего он побежал в дом, где родители вызвали скорую помощь.