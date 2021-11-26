В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка решила подзаработать на интимных фотографиях, но снимки по ошибке отправила отцу

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении 11-летней девочки. Как сообщает телеграм-канал «Уралнаш», неустановленный мужчина в социальной сети «ВКонтакте» предложил ребёнку заработать на интимных фотографиях и она согласилась. Снимки школьницы должны были попасть в специальный телеграм-канал, но по ошибке их в личных сообщениях получил отец несовершеннолетней.

После случившегося родители девочки сообщили об этом в полицию. Теперь провоохранители разыскивают злоумышленников. Следователям удалось выяснить, что номер, к которому привязан аккаунт во «ВКонтакте», зарегистрирован в Великобритании.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили информацию, отметив, что в настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями СКР по Ленинскому району Нижнего Тагила.