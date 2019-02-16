В Кургане коммунальщики засыпали надпись «Навальный» на сугробе и не стали его убирать

Неизвестные в Кургане сделали краской надпись «Навальный» на сугробе возле подъезда дома на улице Ленина, 38, сообщают в паблике «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-то во дворе по улице Ленина, 38 использовал слово "Навальный" для ускорения уборки кучи снега. Говорят, такой приём в других регионах действует безотказно!» — сообщалось в посте.

Ранее жителям разных российских городов удавалось таким образом добиться уборки снега. Подписчики соцсетей рассказывали, что после появления фамилии оппозиционера на сугробе спустя сутки его убирали.

Однако местные курганские коммунальщики не стали убирать сугроб, а надпись попросту засыпало снегом.