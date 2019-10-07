В Казани полицейский покончил с собой в тире МВД

Сотрудник полиции Казани свёл счёты с жизнью из табельного оружия во время тренировки в тире МВД.

«В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора внутренней службы Алексея Завгороднева», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

По данным телеграм-канала «Омбудсмен полиции», погибший — 32-летний капитан МВД Марат Абзалеев. По информации KazanFirst, ЧП произошло во время тренировочных стрельб в тире. Источник издания рассказал, что трое полицейских взяли по четыре патрона и пошли стрелять на огневой рубеж. Двое выстрелили в мишень, а третий — себе в висок.

Коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но полицейский умер по дороге в больницу.