В Качканаре пропала 16-летняя девочка с разноцветными волосами

В Качканаре разыскивают 16-летнюю Анастасию Галееву, которая в пятницу ушла гулять и не вернулась домой, сообщает паблик «Новый Качканар» в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, 26 октября в дежурную часть МО МВД России «Качканарский» поступило заявление от Галеевой Алёны Юрьевны с просьбой оказать помощь в розыске несовершеннолетней Галеевой Анастасии Александровны, которая 24 октября около 18 часов ушла из дома гулять и до настоящего времени не вернулась.

«Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы до плеч, крашеные, половина розовая, половина голубая, глаза голубые. Имеет татуировки на левой лодыжке в виде бесконечности, на левой руке между большим и указательным пальцами в виде цифры 66. Была одета в короткую чёрную куртку с капюшоном, чёрные леггинсы, белые кроссовки на высокой подошве», — сообщается в посте.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении девушки, с просьбой звонить по телефонам: 02 или 8 (999) 368-08-31.