В Кабо-Верде по подозрению в контрабанде 9 тонн кокаина задержаны 11 российских моряков

В Кабо-Верде в конце января были задержаны 11 российских моряков, которые подозреваются в контрабанде наркотиков, со ссылкой на посольство России в республике пишет ТАСС.

Речь идёт о партии кокаина весом более 9,5 тонны, которая стала крупнейшей в истории Кабо-Верде, пишет Reuters.

Моряки были задержаны 31 января в порту города Прая на судне «Eser», которое шло под флагом Панамы, сообщили власти Кабо-Верде. Судно направлялось из Южной Америки в Марокко и остановилось в Кабо-Верде в связи со смертью одного из членов команды. Обыск на борту был устроен, поскольку у полиции была информация о перевозке наркотиков.

«Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции Кабо-Верде, ведется досмотр и допросы. В дальнейшем состоится суд» , - уточнил источник в посольстве.

Суд над задержанными российскими моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.

«Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь в рамках нашей компетенции, проверяем на наличие каких-либо нарушений со стороны следственных органов Кабо-Верде. Кроме того, ведём необходимые беседы и переговоры с компетентными органами Кабо-Верде на предмет проведения беспристрастного, внимательного, профессионального расследования», - подчеркнул собеседник.

Какое наказание может грозить задержанным морякам - не уточняется.

«Пока не завершатся следственные мероприятия, о конкретных сроках наказания для задержанных россиян говорить рано. Так как ещё не известно, что именно произошло, кто виноват в случившемся. Но обвинение весьма серьёзное - международный наркотрафик», - добавил российский дипломат.

Собеседник также отметил, что у него нет информации, как реагируют моряки на предъявленные им обвинения.

Напомним, в конце февраля 2018 года власти Аргентины сообщили об обнаружении 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что чемоданы собирались перевозить как дипломатический багаж. После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили на муку, а сумки оборудовали датчиками GPS.

В России были задержаны четверо подозреваемых, которые собирались забрать чемоданы. Один из фигурантов дела, бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов, заявлял, что сумки в дипломатическое представительство привёз другой обвиняемый, Андрей Ковальчук, который назвал себя работником службы безопасности российского посольства в Германии. В посольстве эти данные опровергли. Ковальчука в марте задержали в Германии, а в июле экстрадировали в Россию.

В конце августа найденный в посольстве кокаин был уничтожен аргентинской полицией.