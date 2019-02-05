В Ирбите пенсионерку приговорили к 2 годам колонии за поджог соседских бани и сарая

Ирбитский районный суд приговорил 64-летнюю Аллу Голуменкову к 2 годам колонии-поселения за поджог сараев, бани и погреба соседа из-за ссоры с ним во время застолья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено следствием и судом, 8 октября 2018 года Голуменкова поссорилась с жителем посёлка Зайково во время распития спиртного. После конфликта женщина, находясь в опьянении, прибыла к дому соседа и подожгла надворные постройки. Огонь уничтожил 4 сарая, 3 навеса, баню и погреб, ущерб оценили в 247 тысяч рублей.

Пенсионерку признали виновной в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путем поджога»), при наказании учитывалось и то, что женщина отбывала условный срок за аналогичное преступление. За совершение преступления Ирбитский районный суд назначил пенсионерке наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы, однако к сроку добавилось неотбытое условное наказание за умышленный поджог имущества, поэтому судья приговорил женщину к 2 годам колонии-поселения. Также с неё был взыскан материальный ущерб. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.