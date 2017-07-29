В Грозном задержали участника захвата заложников в Будённовске

В Грозном задержан участник захвата заложников в Будённовске в 1995 году, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Кавказский узел».

По сведениям источников издания, мужчина был участником отряда чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева. Он не стал оказывать сопротивления при задержании и дал признательные показания. Имя задержанного и точная дата задержания не уточняется.

Какая именно роль была отведена задержанному в теракте, который произошёл 22 года назад, также не сообщается.

Напомним, 14 июня 1995 года группа чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева напала на Будённовск и захватила городскую больницу. Боевики взяли в заложники более 1500 человек и удерживали их пять дней. За время нападения на Будённовск были убиты 129 человек.

Позже, 19 июня 1995 года, боевики по договорённости с российскими властями освободили оставшихся заложников и покинули Будённовск. Одним из условий освобождения заложников было прекращение боевых действий в Чечне.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»