В Госдуме приняли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет и увеличили штрафы за неявку в военкомат

25 июля на пленарном заседании Госдума приняла законопроекты о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат. Таким образом, призывной возраст срочной службы в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение призыва на военную службу и минимальный возраст призыва 21 год.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — возражал противникам ужесточения и увеличения призывного возраста глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

За данную поправку проголосовали 335 депутатов, против — 13, воздержались 28.

Что касается штрафов, размер суммы по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту» будет составлять 30 тысяч рублей.

За несообщение о переменах в личной и профессиональной жизни будут штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. За неявку без уважительной причины по повестке — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. За уклонение от медицинского обследования — от 15 до 25 тысяч рублей. За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учёта — от 3 до 5 тысяч рублей. Если во время призыва сменить место жительства и не сообщить об этом в военкомат, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Работодателям за непредоставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, и за неоповещение о повестках должностным лицам придётся заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч рублей. Если работодатель не окажет содействия военкоматам при объявлении мобилизации, штраф составит для должностных лиц от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Помимо прочего, депутаты рассмотрели поправки о предоставлении отсрочки от мобилизации отдельным категориям граждан. Одна из них касалась отсрочки для отцов, которые имеют на иждивении ребёнка-инвалида, вне зависимости от количества детей в семье. В итоге поправку отклонили.