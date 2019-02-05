В Госдуме поддержали идею избавить россиян от проверки счётчиков

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев поддержал идею Росстандарта избавить россиян от проверки счётчиков, пишет RT.

«Основной момент заключается в том, что мы избавим собственника от дополнительной головной боли с отслеживанием этих приборов учёта. Их достаточно много в квартире: на воду, горячую и холодную, кое-где стоит счётчик на газ, на тепло», — говорит Качкаев.

Он также отметил, что благодаря проекту Росстандарта появится возможность бороться с недобросовестными компаниями, обслуживающими счётчики.

Напомним, ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что ведомство будет последовательно вносить поправки в законодательство, которые отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счётчиков.

По словам Абрамова, не все жители многоквартирных домов готовы самоорганизоваться для централизованной поверки счётчиков, это показали эксперименты в некоторых городах.