В Госдуме одобрили отмену «дня тишины» перед выборами

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко второму чтению поправку к законопроекту № 1009094-7, по которой при многодневном голосовании агитация должна заканчиваться с началом первого дня голосования, а не за сутки до него, пишет «Интерфакс». Таким образом, предвыборная агитация будет запрещена только в дни голосования.

Поправку подготовили несколько депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, среди авторов инициативы также обозначены первый зампред фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) и зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Думский комитет также одобрил ко второму чтению поправку о недопустимости снятия кандидата с выборов из-за «очевидных» ошибок в поданных им документах, если избирком не известил кандидата об их наличии. В частности, суд не сможет отменить решение избиркома о регистрации кандидата на выборы из-за ошибок в поданных им при выдвижении документах, если эти нарушения были «очевидны» для избиркома, но он не известил кандидата об их наличии. В число таких «очевидных» включаются лишь нарушения, которые можно обнаружить без проведения проверки представленных в документах сведений, отмечает издание.

Как объяснил член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин, поправку подготовили во исполнение постановления Конституционного Суда от 12 марта 2021 года. Решение КС было принято по жалобе Сергея Цукасова, в 2019 году снятого с выборов в Мосгордуму по иску из-за ошибки в поданных документах. По словам Цукасова, суд отменил его регистрацию, потому что в его документах не было пометки «отсутствует» в графе о наличии имущества за границей.