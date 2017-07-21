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24 Июл 2017 10:38 | Метки: Новости

В Екатеринбурге задержали шестерых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева

В Екатеринбурге задержаны участники «прогулки свободных людей»  представителей движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова. 

По словам Зыкова, полиция задержала и отправила в отдел полиции № 11 Виктора Балдина, Елену Парий, Рафаила Шепелева, Владимира Хусаинова и Сергея Чудова. Член ОНК сказал, что пятерых активистов задержали в кафе на территории комплекса «Космос», куда они зашли после акции  шествия с транспарантами. Позже появилась информация о шестом задержанном, им оказался Игорь Нелогов. Четверых отпустили из отдела после составления протоколов о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. В протоколах использована формулировка «Выступал о привлечении общества к несогласию с политикой и президентом РФ».

Ещё двух задержанных оставили в полиции на ночь. 

«Прогулки свободных людей» проходят в Екатеринбурге по воскресеньям. 

Напомним, сам Вячеслав Мальцев, которого правоохранители подозревают в экстремизме, ранее спешно покинул Россию.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: znak.com

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