В Екатеринбурге уволили директора колледжа, студенту которого занизили дипломную оценку из-за цвета волос

В Екатеринбурге после проверки уволился директор Уральского политехнического колледжа Владислав Камский. Причиной разбирательства стал скандал с одним из студентов учебного заведения Романом Щербаковым, которому снизили итоговую дипломную оценку с «отлично» на «хорошо» из-за внешнего вида. Видео с разбором его дипломной работы молодой человек разместил в своём TikTok 16 июня.

На видеозаписи студента отчитывают два преподавателя.

«Твои зелёные волосы всё испортили, поэтому получаешь “хорошо”. Пришёл как на дискотеку», — говорит одна из преподавательниц.

«И волосы, и ваши эти [серьги]», — добавляет вторая.

После того как о конфликте написали СМИ, Министерство образования Свердловской области и прокуратура инициировали проверку. Накануне Щербаков сообщил, что ему исправили оценку на «отлично».