​​​​​​​В Екатеринбурге произошёл взрыв на теплопункте (ВИДЕО)

В Юго-Западном районе Екатеринбурга произошёл взрыв, пишет E1.ru. По сообщениям читателей, происшествие случилось на улице Гурзуфской, 40а.

«Рванул теплопункт. Был сильный хлопок, а после из крайней правой трубы пошёл ржавый дым. Из окон тоже», — сообщил читатель.

По словам очевидцев, взрыв был сильным.

«На ВИЗе в районе Центрального стадиона что-то взорвалось. На Крауля взрывной волной открыло двери и тряслись стены», — рассказал ещё один очевидец.

В энергокомпании «Т Плюс» обещали уточнить информацию. В МЧС обещали прокомментировать ЧП в ближайшее время.