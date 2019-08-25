В Екатеринбурге православный активист пригрозил залить кровью суперматический крест на площади Первой Пятилетки (ВИДЕО)

Православные активисты вышли на площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге, чтобы не допустить восстановления гигантского супрематического креста, нарисованного Покрасом Лампасом в рамках арт-проекта «Стенограффия». Один из присутствующих мужчин заявил, что измажет площадь кровью «индейцев-сатанистов», и даже готов сесть за это в тюрьму.

Акция против восстановления масштабного граффити прошла 25 августа. На ней часть активистов вышла в одиночные пикеты, а другие стояли, держась за руки, в футболках, которые вместе складывались в надпись «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь».

«С помощью средств современного искусства мы попытаемся раскрыть символический и метафизический смысл креста. И далее каждый сможет сделать самостоятельные выводы, стоит ли по нему топтаться», — пояснила Е1 организатор акции Оксана Иванова.

Один из противников граффити заявил в присутствии главы Орджоникидзевского района, что готов залить площадь кровью, лишь бы не допустить того, чтобы люди топтали крест.