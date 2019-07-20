В Екатеринбурге погибла пассажирка мотоцикла, влетевшего на большой скорости в бордюр (ФОТО,ВИДЕО)

В Екатеринбурге, в ночь на 20 июля. 28-летний мужчина на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

Байкера и его 24-летнюю пассажирку госпитализировали со множественными переломами. Медикам не удалось спасти жизнь девушки — от полученных травм она скончалась в больнице.

«Водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha, двигался по Серовскому тракту со стороны ЕКАД в сторону улицы Павловской. Он не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

По данным Е1, на записи с камеры видеонаблюдения видно, что мотоцикл нёсся на огромной скорости.