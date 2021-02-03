В Екатеринбурге неизвестные взломали сайт «Четвёртого канала» и переадресовали его на расследование Навального

Неизвестные в ночь на 3 февраля взломали сайт екатеринбургского «Четвёртого канала» — примерно в полночь сайт стал недоступен, при этом из поисковиков ссылка вела не на сайт канала, а переадресовывала на расследование Фонда борьбы с коррупцией* про дворец в Геленджике, который, по версии расследователей, через третьих лиц принадлежит президенту Владимиру Путину, пишет Znak.com.

На данный момент сайт «Четвёртого канала» снова доступен. Управляющая «Четвёртым каналом» Элеонора Расулова рассказала, что сейчас команда разбирается с причинами взлома.

«Нам было важно поднять сайт, потому что мы в полночь узнали, что это случилось. Кто именно взломал и как, мы выясняем, хотя мы уже поняли, что это сложно будет выяснить. Я понимаю, что "Четвёртый канал" развит в соцсетях, мы буквально на днях запустили телеграм-канал "Нам 30" и объявили розыгрыш квартиры. За одни сутки на канал подписались 2,5 тысячи пользователей, а регистрация для участия в розыгрыше происходит именно на сайте. Я думаю, что внимание к нам связано с этим», — сказала медиаменеджер.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.