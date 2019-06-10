В Екатеринбурге неизвестные напали на водителя автобуса

На перекрёстке улиц Малышева — Восточная группа неизвестных напала на водителя автобуса № 45, со ссылкой на очевидцев пишет 66.ru.

Несколько мужчин выскочили из легкового автомобиля, который стоял в пробке, и набросились на сотрудника АТП. На глазах у пассажиров его вытащили из кабины и стали бить головой об асфальт.

На место выехала скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшим, по предварительной информации, удалось скрыться. Их личности устанавливают.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отметили, что у них нет информации о происшествии на перекрёстке Малышева — Восточная.