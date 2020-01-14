В Екатеринбурге мошенники заставили пенсионерку взять кредит и обанкротили её

В Екатеринбурге пенсионерка стала жертвой аферистов из компании «Файненшл Траст»: мошенники предложили пожилой женщине пройти бесплатные курсы по повышению финансовой грамотности, со ссылкой на дочь пострадавшей пишет Ura.ru.

«Они якобы объясняют, как правильно торговать на валютной бирже. Предлагают взять кредит, чтобы вложить деньги и получить на выходе большие суммы. При этом торговать на бирже для эффективности от имени моей мамы должен был сотрудник фирмы, которому она и передала все деньги. Никаких расписок нет, торговля не дала положительных результатов. Брокер не выходит на связь», — пояснила дочь пострадавшей.

Теперь пенсионерка должна банку 800 тысяч рублей. Пожилая женщина в течение пяти лет должна ежемесячно выплачивать банку 30 тысяч рублей, в то время как её пенсия составляет 14 тысяч рублей.

«Моей маме, чтобы она смогла расплатиться с кредитами, в компании предложили работать уборщицей за 10 тысяч рублей в месяц», — уточнила дочь пенсионерки.

Мать и дочь надеются на помощь сотрудников полиции.

Фирма «Файненшл Траст» базируется в Екатеринбурге на улице Малышева, 4б. На сайте организации заявлено, что «в России компания существует с 2009 года», но согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Файненшл Траст» зарегистрировано лишь в октябре 2019 года.