В ДТП около Артёмовского погибла семейная пара (ВИДЕО)

Супруги из Екатеринбурга погибли 27 сентября в жутком ДТП на автодороге Реж — Артёмовский неподалёку от села Покровского, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля Renault, который не справился с управлением на скользкой от дождя трассе и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком. В итоге легковушку в буквальном смысле разорвало на части.

Супруги ехали на горячие источники в Туринск. Пострадала также их 17-летняя дочь, которую с места аварии отправили в реанимацию ближайшей больницы.