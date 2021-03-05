В Демидовской больнице Нижнего Тагила заработал Центр онкологической помощи

На базе Демидовской городской больницы Нижнего Тагила откроется Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Здесь можно будет выявить заболевание на самой ранней стадии, проходить курсы химиотерапии. Отделение оборудовано по последнему слову техники, а помощь будет оказываться не только тагильчанам, но и жителям северных городов Горнозаводского округа, пишет ИА «Все новости».

Подобные онкоцентры открываются по всей стране. Их задача — начать диагностику пациентов с подозрением на рак в кратчайшие сроки, приблизить возможность противоопухолевой терапии к месту жительства больных, обеспечить медицинскую помощь во время лечения врачами смежных специальностей. Демидовская городская больница одной из первых в стране запустила ЦАОП. Об этом в эфире «Экорадио» рассказал главный врач медучреждения Сергей Овсянников.

«Данная технология организуется именно на базе многопрофильных крупных больниц, где имеется вся необходимая диагностическая база, когда пациент может приехать и в рамках необходимых наборов диагностических услуг выполнить все исследования в одном месте и желательно за один визит. Такой возможностью обладают крупные многопрофильные центры, каковым является и наше учреждение. Мы оказываем помощь не только жителям города, но и части территорий Горнозаводского округа», — рассказал Сергей Овсянников.

Для ЦАОП Демидовская приобрела современное диагностическое оборудование, в том числе аппарат узко-спектральной обработки эндоскопических изображений. В режиме реального времени при осмотре пациента он позволяет в определённом цвете увидеть патологические изменения. Это оборудование совместимо с большинством медицинских информационных систем. Больница стала первым медучреждением Среднего Урала, которое организовало такую связь именно на эндоскопическом оборудовании. Эта система позволяет сразу же после проведения исследования передавать данные пациента в единую информационно-медицинскую базу, где эти сведения будут доступны для других лечебных учреждений, куда человек далее направится для терапии. То есть пропадает необходимость в бумагоносителе. Такое обследование даёт возможность установить предварительный диагноз с вероятностью до 95%, не дожидаясь результатов гистологического исследования.

В Центре амбулаторной онкологической помощи пациенты будут проходить химиотерапию. На базе Демидовской больницы организовали 10 коек — как для дневного стационара, так и для круглосуточного. ЦАОП пока ведёт лишь консультационные приёмы. На полную мощность центр выйдет к концу марта, когда появится регистр пациентов, которые будут направляться для получения химиотерапии.

Все диагностические мероприятия, консультативные приёмы, лечение в Центре амбулаторной онкологической помощи проводятся бесплатно. Пациенту нужно иметь направление, полис ОМС и паспорт.