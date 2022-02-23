В центре Нижнего Тагила прошёл одиночный пикет «Нет войне»

В Нижнем Тагиле у здания администрации прошёл одиночный пикет под лозунгом «Нет войне». По словам пикетчика, который представился Максимом, таким образом он выражает протест против недавно принятых решений руководства России о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Я всего лишь решил выразить свою позицию. Многие люди на самом деле не поддерживают это решение. Не знаю, почему другие не выходят, не показывают свою позицию властям», — рассказал журналисту АН «Между строк» Максим.

Также мужчина заявил, что это не первый раз, когда он выражает своё мнение подобным способом. Мысль организовать пикет пришла ему накануне, 22 февраля. Максим считает, что позиция нашей страны по вопросу ДНР и ЛНР ошибочная, как и в отношении Крыма.

«Каждую из самопровозглашённых республик я воспринимаю как отдельный народ и считаю, что они должны самостоятельно решать подобные вопросы», — добавил пикетчик.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля созвал внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором признал независимость ДНР и ЛНР, а спустя несколько часов подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик.