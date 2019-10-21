В центре Нижнего Тагила из окна выпал 35-летний мужчина

Накануне, 20 октября, 35-летний мужчина выпал из окна пятиэтажного дома в центре Нижнего Тагила. ЧП случилось поздно вечером по адресу ул. Красноармейская, 66. По словам очевидцев, мужчина выпал «с третьего или четвёртого этажа», после падения на землю он долгое время громко кричал и звал на помощь прохожих. На место выезжала скорая, пострадавший был госпитализирован в ближайшую горбольницу.

«В отделение полиции сообщение поступило около 22:00. Мужчина 1984 года рождения пострадал при попытке покончить жизнь самоубийством. У него диагностировали перелом костей таза, множественные переломы костей ног», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Жители дома рассказали агентству, что пострадавший мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере и уже не раз пытался свести счёты с жизнью.