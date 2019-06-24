В центре Нижнего Тагила 10-летний ребёнок случайно поджёг квартиру

Днём 24 июня в жилом доме по улице Красногвардейской, 8а оставленный без присмотра взрослых ребёнок устроил пожар в квартире, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 10-летний мальчик играл со спичками, одна из них попала в игрушки. В итоге сгорела вся квартира. Мама и бабушка ребёнка в момент происшествия были на работе.

На месте работали три пожарных расчёта.

В комментариях к посту свидетельница событий Валерия пишет, что сам мальчик не пострадал.