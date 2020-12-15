В больницах Свердловской области появятся новые игровые комнаты за 7 миллионов рублей

В Свердловской области 38 больниц получат новые игровые комнаты. Инициативу создать детские уголки в медучреждениях проявил благотворительный фонд «Русской медной компании» в честь своего 15-летия.

Всего в Свердловской области появится 63 игровых уголка, на установку которых меценаты потратят 7 миллионов рублей. Как сообщает телекомпания ОТВ, детские уголки будут оборудованы мебелью и игрушками.

«Хотелось просто подарить им радость для того, чтобы хотя бы ненадолго ребенок вышел в этот уголок, увидел эту красоту, эти краски и забыл на 5 минут, на 25 минут, а может быть, и подольше о том, что он болеет», — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Русской медной компании» Александра Теплякова.

Примечательно, что для детских уголков были подобраны игрушки, которые легко моются и покрыты специальной краской, чтобы не терять яркость от частой дезинфекции.