В баре Нижнего Тагила пройдёт пацифистский вечер поэзии  

В баре «Гора» Нижнего Тагила на Огаркова, 2 в воскресенье, 27 февраля, в 19:00 состоится вечер поэзии о любви и мире «Нет войне» (18+). Как рассказали «Афише МС» организаторы, любой желающий сможет выйти к микрофону и с помощью поэзии выразить своё отношение к войне.
«Вот уже несколько суток мы все — неравнодушные, здравомыслящие, сочувствующие — находимся в дикой растерянности и грусти. Сложно фильтровать этот огромный поток информации. Кричать нельзя, но молчать тоже невозможно. Всё, что нам остаётся, — поддерживать друг друга, выражать любовь, дарить дружбу. Мне очень хочется как-то помочь всему миру, но я не знаю как. Я долго думала: что я могу сделать? На ум пришла только такая тихая, добрая и по-настоящему миротворческая акция. Сразу же написала директору бара “Гора” Антону. Он не раздумывая согласился. Читать будем часа три. Постараемся охватить как можно больше людей, приветствуются любые стихи, надеюсь, они будут разные. Не будет почти никакой модерации, главное, чтобы без агрессии», — рассказала поэт, организатор поэтических баттлов, журналист Камила Мориак.
Директор бара «Гора» Антон Нургалеев, выступающий под псевдонимом диджей Mayday, также запустил в Facebook музыкальный флешмоб. Он призвал своих коллег-диджеев по всему миру публиковать сеты с названием NO WAR.
«Мы никому ничего не докажем, конечно. Но так мы выразим свои мысли и эмоции в музыке. Подкасты я буду публиковать в паблике “Территория звука” и Frisky Radio. А потом одним большим плейлистом всё выложу. Будет круто, если по всему миру сразу на разных порталах, пабликах и сайтах появятся миксы и компиляции с названием NO WAR, — говорит Антон. — Сейчас происходящее в мире, так или иначе, коснётся каждого: кого-то непосредственно в зоне боевых действий, кого-то в виде экономических санкций и их последствий. В современном цивилизованном мире крайне дико видеть войну буквально рядом! Будут страдать люди, и это главный итог любой войны. Так быть не должно!»