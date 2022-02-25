В баре Нижнего Тагила пройдёт пацифистский вечер поэзии  

В баре «Гора» Нижнего Тагила на Огаркова, 2 в воскресенье, 27 февраля, в 19:00 состоится вечер поэзии о любви и мире «Нет войне» (18+). Как рассказали «Афише МС» организаторы, любой желающий сможет выйти к микрофону и с помощью поэзии выразить своё отношение к войне.

«Вот уже несколько суток мы все — неравнодушные, здравомыслящие, сочувствующие — находимся в дикой растерянности и грусти. Сложно фильтровать этот огромный поток информации. Кричать нельзя, но молчать тоже невозможно. Всё, что нам остаётся, — поддерживать друг друга, выражать любовь, дарить дружбу. Мне очень хочется как-то помочь всему миру, но я не знаю как. Я долго думала: что я могу сделать? На ум пришла только такая тихая, добрая и по-настоящему миротворческая акция. Сразу же написала директору бара “Гора” Антону. Он не раздумывая согласился. Читать будем часа три. Постараемся охватить как можно больше людей, приветствуются любые стихи, надеюсь, они будут разные. Не будет почти никакой модерации, главное, чтобы без агрессии», — рассказала поэт, организатор поэтических баттлов, журналист Камила Мориак.

Директор бара «Гора» Антон Нургалеев, выступающий под псевдонимом диджей Mayday, также запустил в Facebook музыкальный флешмоб. Он призвал своих коллег-диджеев по всему миру публиковать сеты с названием NO WAR.