В 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 16,4 тысяч рублей

В 2020 году средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров увеличится до 16,4 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тысяч рублей», — говорится в документах.

На заседании РТК, прошедшем 13 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные пенсии — на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов — на 3,8%.