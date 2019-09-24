Уволившегося экс-мэра Новокуйбышевска госпитализировали с огнестрельным ранением

Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин экстренно госпитализирован с огнестрельным ранением груди, сообщают «Комсомольская правда» и Mash.

Чиновника обнаружили в собственном доме — по предварительным данным, он мог совершить попытку самоубийства. Издание «НСК 63» со ссылкой на собственные источники пишет, что Фомин скончался после того, как его доставили в реанимацию.

Накануне Фомин объявил, что уходит в отставку с поста мэра Новокуйбышевска по собственному желанию.