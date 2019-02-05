«Урок я полностью усвоил». Футболист Александр Кокорин написал открытое письмо из СИЗО

Арестованный нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин написал открытое письмо из следственного изолятора, пишет РИА Новости.

В послании футболист принёс извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.

«Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье», — написал Кокорин.

Также Кокорин поблагодарил сочувствующих за поддержку, поскольку она для него «важна как в изоляторе, так и на свободе».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала в октябре, когда вместе со спутниками избили человека в столичной «Кофемании». Пострадавшим оказался чиновник департамента Минпромторга Денис Пак, у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Также оказалось, что до этого футболисты избили на парковке водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука. На спортсменов завели уголовное дело о хулиганстве, им грозит до 7 лет лишения свободы. Суд арестовал их на два месяца, а затем продлил срок ещё на два месяца. Они останутся в СИЗО минимум до 8 февраля.